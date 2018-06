Zdvořilí lidé Litevce nepobavili. V zemi rozpoutali spor o svobodu slova

První prezident nezávislé Litvy Vytautas Landsbergis dokonce napsal, že by Vanagaitéová měla zajít do lesa, najít si tam strom a modlit se za své hříchy. Tvrdila totiž, že jistý litevský válečný hrdina mohl po válce spolupracovat se sovětskou tajnou policií. „Bylo to přímé vybídnutí, abych se oběsila,“ vzpomíná Vanagaitéová.

Chystanou novelu spotřebitelských předpisů vnímá jako útok na své dílo, jakož i na komplikovanou historii holocaustu v Litvě. „Jestli to není cenzura, tak co to je? Porušuje to ústavu,“ tvrdí.

Zákon proti historické pravdě z obavy před Rusy

Úřady usilovně opakují, že není důvod k obavám. Nové předpisy vznikaly v resortu sedmadvacetiletého ministra hospodářství Virginijuse Sinkevičiuse. „Nezpochybňujeme holocaust,“ tvrdí a ujišťuje, že svoboda slova nebude nijak ohrožena, že naslouchá obavám židovských kruhů a odstraní předpisy, které by se jich mohly dotknout. „Velice si vážíme přátelských vztahů s židovskou obcí,“ ujistil.