Čeští váleční hrdinové prchli před komunisty do Británie. Jejich potomci teď kvůli brexitu chtějí český pas

„Cítím se Evropankou, necítím se Britkou. Vyrostla jsem v zemi, která se otevřeně hlásila k tomu, že je stále bližším spojencem Evropy, její součástí, tak to na mě působilo, proto jsem se stala i tím, čím jsem. Žili jsme jako součást kontinentu. Prožívám to, jako by mi to teď bylo násilně ukradeno, tak to cítí i mnoho dalších lidí mé generace. Prostě to bolí.“

Tvář Michelle Jany Chanové mohli diváci po celém světě sledovat v cestovatelském pořadu BBC, nyní jí navíc vychází první kniha. Patří k těm, kteří kvůli brexitu budou žádat o český pas, aby mohli zůstat v EU.

„Dokud nenastal brexit, tak to nebylo tak nutné. Ale já chci být součástí EU, toto je možnost, jak si to udržet. Mojí obavou je, že budu vnímaná jako někdo, kdo chce na palubu díky českému pasu, že to je oportunismus. Ale potřebuji ho, abych byla součástí Evropy. Nevím, jak to bude přijaté. Moje máma ho má, ale pokud by tato možnost byla a já bych ho též mohla mít, pak by to byl skvělý den,“ říká Chanová.