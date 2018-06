Putinova popularita klesla nejníže za pět let. Rusům vadí zdražování benzinu a nedosažitelné penze

Proti penzijní reformě se minulý týden demonstrovalo v Novosibirsku, a to i transparentem „Rusko – Putin: 5:0“. Další vlnu protestů v ruských městech chystá na 1. července opoziční předák Alexej Navalnyj. Akci zatím povolily úřady v sedmi městech, moskevská radnice ale demonstrace zakázala s odvoláním na bezpečnost probíhajícího mistrovství světa ve fotbale.

O rozhodnutí vlády zvýšit věk odchodu do důchodu z 60 na 65 let u mužů a z 55 na 63 let u žen informoval premiér Medvěděv 14. června s tím, že tato reforma se uskuteční postupně během následujících 15 let. Návrh vyžaduje ještě schválení v obou komorách parlamentu a podpis prezidenta Vladimira Putina.

Ceny benzinu v Rusku podle serveru Newsru.com postupně prolomily hranice 41, 42 a 43 rublů za litr (asi 14,40 až 15,10 Kč). Vláda se mezitím rozhodla snížit daň z paliv a dohodla se s ropnými společnostmi na dočasném zmrazení cen.