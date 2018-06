Itálie odmítla přijmout další loď s migranty. Ruce pryč dává i Nizozemsko, pod jehož vlajkou pluje

Italský ministr vnitra Matteo Salvini v pátek požádal Maltu, aby loď německé nevládní organizace Lifeline přijala. Ve čtvrtek přitom italský ministr dopravy Danilo Toninelli oznámil, že migranty přijme Itálie a loď nevládní organizace zadrží. Pak ale dodal, že by Malta, která je patrně plavidlu nyní nejblíže, neměla vycouvat ze své odpovědnosti a aspoň pod tlakem evropské agentury pro dohled nad vnějšímu hranicemi EU Frontex nakonec své přístavy otevřít.

Ve čtvrtek se objevilo na sociálních sítích video, na němž Salvini prohlásil, že Lifeline uvidí Itálii jen na pohlednici a ať si posádka odveze migranty kamkoli jinam. Předtím Salvini řekl, že by loď měla odplout například do Nizozemska, Francie nebo Británie. Navečer ale italský ministr dopravy řekl, že migranty převezme italská pobřežní stráž a že loď Lifeline Itálie zadrží. V pátek Salvini na Twitteru oznámil, že Lifeline je „právě v maltských vodách“ a že požádal Maltu, aby ji přijala.

Ten to zatím neučinil, informovaly dodatečně v pátek maltské vládní zdroje. Loď se nyní nachází zhruba v půli cesty mezi libyjskou metropolí Tripolis a Maltou. Loď Lifeline nalodila přes 200 migrantů začátkem týdne u libyjských břehů i přes varování Salviniho, že ji Itálie nepřijme. Italská a libyjská pobřežní stráž posádce sdělily, ať zůstane v libyjských vodách a počká na loď z Libye.

„Žádáme lidsky i politicky, aby Malta otevřela jeden ze svých přístavů a nechala ty zoufalé lidi vystoupit z lodi,“ uvedl v pátek Salvini. Malta odpověděla neurčitě, že „se zachová podle zákonů a příslušných dohod“. Mezinárodní právo stanoví, že země musí loď v nouzi přijmout, pokud je její přístav nejbližším přístavem pro záchranu lidí, nebo pokud ji o to požádá kapitán lodi.

Součástí jeho strategie je nepřijímat lodě zahraničních nevládních organizací, které podle něj pomáhají pašerákům lidí. Případ lodi Lifeline připomíná nedávnou kauzu lodi Aquarius, kterou Itálie rovněž odmítla přijmout s tím, že jde o loď nevládní organizace. Tuto loď provozuje organizace SOS Méditerranée, která má sídlo ve Francii. I tehdy Řím požádal Maltu, aby loď s 629 migranty přijala. Malta to odmítla, migranti skončili po týdnu na moři ve španělském přístavu Valencia.

„Je jasné, že loď bude posléze zkonfiskována a její posádka zadržena, aby už nemohla obchodovat s lidmi,“ uvedl Salvini, který po nedávném nástupu do úřadu začal plnit slib zastavit masový příliv migrantů do Itálie.

Převaděči lidí čím dál častěji posílají migranty na lodích do Evropy z Tuniska, jelikož libyjská pobřežní stráž podporovaná Evropskou unií začala vracet větší počet migrantů zadržených na moři do Libye. Tunisané a další Afričané se často snaží překonat Středozemní moře a doplout do Itálie v touze po lepším životě.

To mimo jiné svědčí o přetrvávající svízelné situaci mladých lidí, kteří se potýkají s vysokou nezaměstnaností. V prvních pěti měsících letošního roku podle tuniského ministerstva vnitra úřady zabránily šesti tisícům migrantů v cestě do Evropy, loni to bylo kolem několika set lidí.

Od začátku letošního roku do 2. května se do Itálie dostalo 1910 tuniských migrantů včetně 39 žen a 307 nezletilců, z toho 293 bez doprovodu dospělé osoby. Za stejné období loňska se do Itálie dostalo 231 tuniských migrantů, vyplývá ze statistik Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).