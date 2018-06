Naše ultimátum? Nesmysl, kancléřka chtěla sama dva týdny na řešení migrace, tvrdí Seehofer

Seehofer kancléřku také nepřímo varoval, že jeho případné odvolání z čela ministerstva vnitra by znamenalo pád celé vlády. „Vyhodit ministra, který se stará o bezpečnost a pořádek ve své zemi, by byla světová premiéra. Kdepak to jsme? Jsem předsedou CSU, jedné ze tří koaličních stran a jednám s plnou podporou své strany,“ zdůraznil Seehofer s tím, že pokud nepanuje v kancléřství spokojenost s jeho prací, měla by Merkelová raději ukončit celou koaliční spolupráci.

Řešení migrace na evropské úrovni hodlá Merkelová hledat mimo jiné na nedělním minisummitu v Bruselu, kterého by se podle dosavadních informací kromě ní měli zúčastnit mimo jiné představitelé Rakouska, Francie a jihoevropských zemí.

Podle Evropské komise projevilo dosud zájem o účast na minisummitu 16 států. Naopak premiéři zemí visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko) po čtvrtečním summitu v Budapešti oznámili, že na schůzku nepojedou.