Rusko útočí hoaxy, Čína skrz peníze. Jejich vliv v srdci Evropy roste, varuje náměstek šéfa diplomacie USA

Česko jasně patří k Západu, věří Mitchtell. Celá střední Evropa ale teď čelí soupeřům, které představují Čína a Rusko. Právě Moskva nedávno žádala – stejně jako USA – o vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina. Česká vláda jej nakonec i přes odpor prezidenta Miloše Zemana poslala v březnu Američanům.

„Demokracie se vyznačují tím, že v nich probíhá debata, jak o domácích věcech, tak o těch mezinárodních. Jsme vděční za to, jak se česká vláda rozhodla. Měli jste na vybranou a udělali jste správné rozhodnutí. Máte silnou demokracii,“ prohlásil Mitchtell. Nikulin podle něj spáchal závažné věci nejen z kriminálního hlediska, ale i z hlediska národní bezpečnosti.

Hlavní obavy má Mitchtell ze zakotvení čínského a ruského vlivu ve střední a východní Evropě. „Je to den ode dne horší. Má to spoustu podob – třeba podobu korupce, špinavých peněz, dezinformací. Ruská vláda má v tomto jasný tah na branku, Číňané to zase dělají pomocí peněz,“ upozornil náměstek šéfa americké diplomacie. Zranitelný je podle něj každý člen NATO a Evropské unie.