Svět touží po „zeleném zlatě“. Jihoafričtí zemědělci přežili díky avokádu i stoleté sucho

V minulosti se avokáda pěstovala jen ve vlhkých subtropických oblastech, posledních pět let se ale plantáže šíří i ke Kapskému městu, které letos zasáhlo stoleté sucho. Lidé dostávali vodu na příděl a její nedostatek ohrozil i slavné vinohrady.

Sezona trvá obvykle od března do srpna, tedy v době místní zimy. „Ze všeho ovoce, které prodávám, je avokádo nejziskovější. Řekl bych, že z něj mám sto procent zisku,“ uvedl prodavač.

Jihoafrická republika vyprodukuje ročně 125 tisíc tun avokáda, přičemž celou polovinu vyveze do Evropy. Obliba avokáda ale raketově stoupá i v samotné JAR. „Lidé mají avokádo rádi k chlebu. Dávají si ho hlavně ráno, v zimě s čajem,“ prohlásil prodavač ovoce v Johannesburgu.

Pěstitelé avokáda ale nepřízeň počasí zvládli. „Cena dramaticky vzrostla, lepší metody pěstování zvýšily výnosy a díky tomu je avokádo velmi atraktivní komoditou,“ konstatoval obchodní ředitel firmy Halls Craig Lewis.

Avokádo je investicí do budoucna, jelikož stromy plodí nejdřív po šesti letech. Vývozní ceny se ale za poslední dekádu víc než zdvojnásobily. Boom vytváří tolik potřebnou práci pro místní komunity. „Určitě mi to změnilo život, protože teď mám dost peněz pro rodinu a děti a zabezpečím všechno, co potřebuji,“ pochvaluje si důsledky avokádové mánie zemědělský dělník Chris Likhwane.