Vítěz tureckých voleb bere vše. Erdoganova snadná cesta k vítězství se však může zkomplikovat

Erdoganova AKP má jen malou naději získat nadpoloviční většinu

V souběžných volbách do parlamentu, který podle nové ústavy bude mít 600 křesel místo původních 550, se očekává vítězství Erdoganovy AKP, jež ale podle dlouhodobých průzkumů nemá naději na získání nadpoloviční většiny křesel, jak byla dosud zvyklá. Do boje proto jde v koalici s nacionalistickou Stranou národní akce (MHP), která samostatně nemá šanci překonat hranice volitelnosti, jež nyní činí v Turecku deset procent hlasů. V oboustranně výhodném spojenectví by měly tyto strany parlament ovládnout.

Proti nim stojí opoziční koalice kolem Lidové republikánské strany (CHP), která by mohla zaútočit podle průzkumů na hranici 40 procent hlasů. Koalice zahrnuje nedávno vzniklou mírně nacionalistickou Stranu dobra zmíněné Meral Aksenerové a Stranu štěstí.

O své místo v parlamentu bojuje také prokurdská Lidová demokratická strana (HDP), u níž není jasné, zda překoná desetiprocentní limit. HDP je oslabená pronásledováním ze strany turecké justice, která prakticky všech šest desítek jejích současných poslanců obviňuje z nejrůznějších trestných činů, zejména z terorismu. Více než tucet jejích zákonodárců v této souvislosti již přišlo o imunitu, stejně jako desítky jejich kolegů z ostatních opozičních stran.