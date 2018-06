Jako Černobyl. Japonská elektrárna Fukušima láká sedm let po havárii „nukleární“ turisty

Havárie v jaderné elektrárně Fukušima v březnu 2011 byla nejhorší od ukrajinského Černobylu v roce 1986. Po úderu tsunami poničily mohutné exploze tři reaktory a unikající radioaktivní látky zamořily vzduch, půdu i mořskou a podzemní vodu. Z měst a vesnic v okruhu dvaceti kilometrů se muselo vystěhovat 150 tisíc lidí.

Po sedmi letech se nehoda stává historickou událostí a torzo elektrárny pamětihodností, která přitahuje návštěvníky z celého světa. Jako jednodenní výlet z Tokia nabízí návštěvu okolí elektrárny čím dál víc cestovních kanceláří.

Skupiny turistů jsou vybaveny dozimetry, aby si na jakémkoliv místě mohli změřit úroveň radioaktivity. Někde bývá hodnota vyšší, než ukazují pevně nainstalované přístroje.

Procházejí například dosud prázdnými ulicemi města Namie vzdáleného jen čtyři kilometry od jaderného komplexu. Domy jsou tam ve stejném stavu, jako když je jejich obyvatelé opustili. „Nevěděla jsem, jak to ve skutečnosti vypadá. Když jsem to viděla na vlastní oči, zlomilo mi to srdce,“ říká turistka Miki Hisanová.