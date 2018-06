Spor o jméno Makedonie: „Jako bychom si zakazovali mluvit o Velkomoravské říši“

Dohodu o změně názvu budou Makedonci schvalovat na podzim v referendu. Jak se k návrhu staví makedonská společnost? Má v referendu šanci?

Myslím, že Makedonci plošně nesouhlasí se změnou jména. Je to pro ně vrchol dlouhodobého ponižování na mezinárodním poli a kapitulace před Řeckem, které si vyhrazuje právo na antickou historii. Pokud by se podařilo přesvědčit většinu voličů, aby hlasovala v referendu pro změnu, voliči budou povětšinou motivovaní vyřešením otázek vstupu do EU a NATO a novými možnostmi, jejichž záruky ale nemají.

Samotná vidina vstupu do NATO podle průzkumu z loňského podzimu nestačí. Jen 35 % obyvatel Makedonie by název země vyměnilo za členství v alianci, naopak 49 % by při takové možnosti neměnilo.