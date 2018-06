Místo Frontexu by hranice EU hlídala silná pohraniční policie, navrhuje Evropská komise

Podle Avramopulose by měl být také posílen mandát Evropského podpůrného azylového úřadu (EASO), který by měl dokázat rychle zemím poradit, kdo má být bez odkladu vrácen, a kdo má naopak nárok na zařazení do azylového řízení.

„V obou případech mluvíme o daleko větších operačních schopnostech. Čekám, že návrhy získají podporu,“ uvedl Avramopulos.

Evropská agentura pro pobřežní a pohraniční stráž Frontex ve své nynější podobě přitom vznikla teprve v roce 2016, právě v reakci na migrační krizi. Více než 1300 jejích pracovníků nyní podporuje pohraničníky v Řecku, Itálii, Bulharsku či Španělsku.

Evropská komise už v souvislosti s příštím víceletým rozpočtem EU navrhla posílit stráž do roku 2027 na 10 000 lidí.