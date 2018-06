Železná lady proti Erdoganovi. Tureckého prezidenta vyzývá sekulární kandidátka Aksenerová

Aksenerová to ale striktně odmítá. „Chceme znovu vybudovat demokracii. V její plné podobě, se všemi základy a pravidly,“ hlásá kandidátka.

Co ale mluví spíš proti ní, je její minulost. Jedenašedesátiletá politička kdysi hájila barvy Strany národní akce, ultranacionalistické a rasistické partaje. Kvůli této historii její současnou Stranu dobra mnozí dávali na roveň evropským populistům.

Muslimka a vnučka řeckých migrantů mluví hlavně o souběhu sekulárního státu a tolerance víry. Chce nastolit rovnoprávnost napříč skupinami, a i když je jedinou ženskou prezidentskou kandidátkou, gender rozhodně nebere jako své hlavní téma. I když od svých podporovatelek sbírá šátky, kterými si zakrývají vlasy, a slibuje, že pokud zvítězí, vyvěsí je v prezidentském paláci.

Stále větší část Turků Aksenerové věří a očekávání nejsou malá. „Zaprvé očekávám, že posílí právo a soudní systém, očekávám práci ve veřejném sektoru, bez diskriminace, očekávám společnost bez polarizace,“ říká její podporovatel Mahmut Kaptan.

To, spolu s obnovenou svobodou projevu, jsou a budou největší výzvy současného Turecka. Země, jejíž politické scéně dominuje 16 let jeden politik, má v neděli příležitost zvolit si změnu.

Kdo vyzve Erdogana?

Volby to budou napínavé. Aksenerová má podle politologů přinejmenším šanci s předem rozdanými kartami zamíchat. Průzkumy sice potvrzují Erdoganovu dominanci v prvním kole, to druhé by ale mohlo být těsné.

„Pro prezidenta Erdogana je teď těžké získat nové hlasy, protože vzhledem ke zkušenostem z minulosti nečekal překvapivé výkony opozičních kandidátů,“ upozorňuje politolog Sinan Ulgen z Centre for Economics and Foreign Policy Studies.

Naděje vzbuzuje podle turkologů kromě Aksenerové i kandidát největší opoziční strany Muharrem Ince. Také on by mohl postoupit do druhého kola, pokud současný prezident Erdogan nezíská hned v neděli přes padesát procent hlasů.