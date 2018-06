Trump podepsal dekret, který zakazuje rozdělování rodin migrantů. Za svou politikou si ale dál stojí

„Jde o to, držet rodiny pohromadě, a zároveň zajistit velmi mocné a silné hranice,“ prohlásil Trump při podpisu dekretu. Jeho nařízení ukládá úřadům, aby rodiny migrantů nerozdělovaly a řešily jejich kauzy přednostně. S budováním přístřeší pro internované má pomoci ministerstvo obrany, uvažuje se podle médií o využití čtyř vojenských základen.

Trump avizoval podpis dekretu jen několik hodin poté, co se proti politice nulové tolerance vůči rodinám ilegálních přistěhovalců ozvala například britská premiérka Theresa Mayová nebo papež František.

Mayová označila dosavadní praxi, kdy nejméně dva tisíce dětí skončilo bez svých rodičů v oplocených boxech detenčních středisek, za znepokojující. „Je to nesprávné, my s tím nesouhlasíme. Spojené království by k něčemu takovému nepřistoupilo,“ řekla premiérka.

Papež František prohlásil, že „populismus není řešením“ světového problému přistěhovalectví. „Mám za to, že nemůžete odmítat lidi, kteří přijdou. Musíte je přijmout, pomoci jim, starat se o ně, doprovázet je a pak hledat, kam je umístit,“ řekl František s tím, že v případě Evropy by to mělo být rovnoměrné po celém starém kontinentu.