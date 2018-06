USA opouštějí Radu OSN pro lidská práva. Je to pokrytecká organizace, uvedla Haleyová

Ve dvanáctileté historii Rady OSN pro lidská práva zatím žádná členská země orgán neopustila dobrovolně. Před sedmi lety, během takzvaného arabského jara, byla Libye se souhlasem Valného shromáždění z Rady vyloučena. Během vlády prezidenta George Bushe mladšího Washington UNHRC tři roky bojkotoval, za prezidenta Baracka Obamy se do ní opět vrátil.

„Je to nehummání a rozhodně taková praxe není nutná. Cílem je odradit lidi od cesty do Spojených států a taky potrestat ty, kteří se sem už dostali a hledají tu bezpečí,“ podotkl Michael Garcia Bochenek z oddělení práv dítěte jiné lidskoprávní organizace Human Rights Watch.

Organizace hájící lidská práva kritizují Trumpovu vládu, že ve své zahraniční politice nepřistupuje k lidským právům jako k prioritě, ale nad jejich porušováním v některých částech světa přivírá oči. Odchod USA z Rady by podle diplomatů také mohl posílit země, jako je Kuba, Rusko, Egypt a Pákistán, které vzdorují tomu, co považují za vměšování OSN do svých svrchovaných záležitostí.