Tajemství šikmé věže v Pise odhaleno. Před zřícením chrání slavnou zvonici měkká půda

„Když otřesy zasáhnou věž, tak ta to nějakým způsobem ustojí a nehýbe se. Země se hýbe, ale věž ne, jako kdyby plula na vlnách. Kdyby půda zůstala strnulá, vlny by do věže narazily a ta by nejspíš spadla,“ vysvětluje profesor z Bristolské univerzity George Mylonakis.

Jedná se o unikátní kombinaci výšky a pevnosti. Památka je vytvořena z mramoru a má velmi silné zdi. Klíčové je přitom podloží, měkká půda totiž věž izoluje a stabilizuje v jejím vychýlení. „Pomoc, kterou věž získává z půdy, je tak důležitá a tak silná, že jsme optimističtí, že přežije další stovky let, ne-li tisíce,“ říká profesor Mylonakis.

Stavba věže se kvůli válkám protáhla na 200 let

Vrchol zvonice v Pise je odkloněn od vertikální osy zhruba čtyři metry. Postavena byla v několika etapách mezi lety 1174 až 1370. Válcová stavba se začala kvůli nepevnému podloží záhy naklánět a tehdejší stavitelé se ji zprvu snažili opticky narovnat vkládáním lichoběžníkových kamenů, naklánění ale nikdy nezastavili.

Věž byla mezi lety 1990 až 2001 pro turisty poprvé po 800 letech existence uzavřená, protože se odborníci obávali jejího zřícení. Experti se v té době pokoušeli o stabilizaci zvonice. Do ukončení prací v roce 2001 se jim podařilo vertikální náklon zmenšit o 40 centimetrů. Následné dlouhodobé monitorování prokázalo, že dál už se věž od své osy neodklání.