Budeme třídit ekonomické migranty a uprchlíky ještě v Africe, plánuje EU

V dokumentu, který je návrhem závěrů summitu, je použit pojem „regionální vyloďovací platforma“, jejíž koncept má být vytvořen v těsné spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM).

Postup, který pro migranty zachycené na moři znamená návrat zpět na kontinent, odkud vypluli, má podle dokumentu také snižovat motivaci k tomu, aby se vůbec na nebezpečnou plavbu vydávali.

„Mělo by jít o speciální centra na africkém území. Charitativní organizace už by tak nevozily migranty zachycené na Středozemním moři do Evropy, ale zpět do Afriky. Aby se ještě na africké půdě zjistilo, kdo má a kdo nemá nárok na azyl. Oddělili by se tak ekonomičtí migranti ze subsaharské Afriky,“ shrnul základní teze dokumentu bruselský zpravodaj ČT Lukáš Dolanský.