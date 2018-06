Italský ministr vnitra chce sčítat a deportovat Romy. Odporné, reagovala opozice s odkazem na dobu fašismu

„Proti se vyjádřila i koaliční strana Hnutí pěti hvězd, která prohlásila, že jakékoliv sčítání lidu na etnické bázi nepřipadá v úvahu také proto, že to zakazuje italská ústava,“ upozornil redaktor italské veřejnoprávní stanice RAI Josef Kašpar.

Salvini kritiku odmítá. Jeho cílem prý není zřídit samostatný registr Romů a snímat jim otisky prstů, nýbrž ochrana dětí v osadách, které jejich rodiče neposílají do školy. „Sčítání Romů a kontrola veřejných výdajů z rozpočtu. Když to navrhovala levice, bylo to dobré, když to navrhnu já, jsem rasista. Neustoupím, budu pokračovat,“ napsal Salvini na Twitteru.

Krajně pravicové Lize, která dříve byla spíše marginální stranou, dalo v březnových volbách hlas 17 procent voličů. Svůj volební úspěch strana postavila na silné protiimigrační rétorice. Minulý týden začal Salvini uplatňovat tvrdý přístup vůči plavidlům zahraničních nevládních organizací, jež se podílejí na záchraně migrantů, kteří se ve Středozemním moři ocitnou v nouzi.

Itálie minulou neděli odmítla vpustit do svých přístavů loď Aquarius provozovanou humanitárními organizacemi Lékaři bez hranic a SOS Méditerranée s 629 migranty na palubě. Loď nakonec přijali Španělé, přičemž někteří z uprchlíků budou chtít patrně do Francie.