USA zrušily velké vojenské cvičení v Jižní Koreji. Kim vyrazil na konzultace do Číny

Kim Čong-un je na dvoudenní návštěvě Číny

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v úterý přicestoval na dvoudenní návštěvu do Číny a setkal se s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Podle médií přiletěl v úterý Kim do Pekingu zejména proto, aby místní představitele informoval o obsahu své nedávné schůzky s Trumpem.

Pekingská policie zpřísnila bezpečnostní opatření zejména na třídě vedoucí k Paláci lidu, kde většinou čínští politici přijímají návštěvy ze zahraničí. Bezpečnostní přípravy byly patrné i před vládní rezidencí Tchiao-jü-tchaj, kde Kim s manželkou bydlel při březnové návštěvě. U východní brány vedoucí do Paláce lidu byla vztyčena zábrana, která brání pohledu dovnitř.

V březnu přijel Kim do Pekingu vlakem, byla to jeho první zahraniční cesta od nástupu k moci v roce 2011. Podruhé se vydal do Číny v květnu, kdy zvolil leteckou dopravu.

Čína je dlouhodobě nejbližším diplomatickým spojencem KLDR a jejím hlavním obchodním partnerem, ačkoli v posledních letech se vztahy obou zemí zhoršily vzhledem k rozhořčení Pekingu nad zbrojními testy Severní Koreje a k čínské podpoře mezinárodních sankcí uvalovaných na KLDR.

Nyní se ale napětí uvolňuje a v posledních měsících Čína v dodržování sankc polevila.