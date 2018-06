Rakouský novinář nezvykle tvrdě griloval Putina. Ten ublíženě žádal o prostor

Během rozhovoru padaly i nepříjemné otázky, třeba ohledně ovlivňování amerických a jiných voleb, mimo jiné prostřednictvím trollí farmy Jevgenije Prigožina. Jde o bývalého Putinova kuchaře, který financuje ruské žoldnéře v Sýrii.

„(Jevgenij Prigožin) vede restaurace, to je jeho práce. Je to majitel restaurace v Petrohradě. Teď ale dovolte otázku vy mně. Opravdu si myslíte, že někdo, kdo se živí v pohostinství, i kdyby měl nějaké příležitosti k hackování a vlastnil by soukromou firmu, která se takové činnosti věnuje – ani nevím, co přesně dělá – by toho mohl využít k ovlivnění voleb ve Spojených státech nebo v Evropě?“ zareagoval jinou otázkou Putin.

Všichni na Ukrajině používají ruské zbraně, řekl Putin k MH17

Novinář Wolf následně změnil kurz. Šéfa Kremlu se zeptal na tragédii MH17. Připomněl, že mezinárodní vyšetřovací komise nedávno dospěla k názoru, že civilní letoun sestřelil ruský armádní raketový systém.

„Chtěl bych podotknout, že obě strany konfliktu, jak ukrajinská armáda, tak dobrovolnické ukrajinské sbory, které se nezodpovídají nikomu mimo jejich velitelů, i ozbrojené vojenské milice v Donbasu – všichni používají sovětské a ruské zbraně. Všichni,“ zdůraznil Putin.