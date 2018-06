Náměstek amerického ministra zahraničí v rozhovoru pro ČT: Írán je čím dál agresivnější

Chápu, ale proč by tohle mělo Íránce zajímat? Oni uzavřeli dohodu s vládou USA. Nyní si tak může každý, nejen oni, klást otázku, jestli je Amerika vůbec důvěryhodná. Takže je Amerika důvěryhodná?

Jistě, že je.

I po 8. květnu?

Samozřejmě.

A nebylo důvodem, proč USA od dohody odstoupily, především to, že se prezident Donald Trump snažil smazat to, co se podařilo jeho předchůdci?

Vůbec ne. O prezidentský úřad se ucházelo celkem sedmnáct významnějších či méně významných kandidátů. Nevím o tom, že by někdo z nich protijadernou dohodu s Íránem podporoval. To odstoupení prostě není nic, co by si vymyslel prezident Trump a jeho administrativa. Je výrazem něčeho, co šlo napříč celou Republikánskou stranou.

Ale není to tak, že špatná dohoda je lepší než žádná dohoda?

V tomhle případě rozhodně ne. Vrátka k tomu, aby Írán mohl konstruovat jadernou bombu, zůstala pootevřená a navíc dohoda vlastně umožnila Íránu, aby se začal chovat ještě agresivněji.

Jistě, leč Íránci při tom neporušili žádný ze závazků v té dohodě.

Ale my si myslíme, že ta dohoda je i tak nedostačující. I když plnili minimální závazky, které jim dohoda ukládala.