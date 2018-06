Weinstein před soudem odmítl vinu v aféře sexuálního obtěžování. Ženy podle něj vždy souhlasily

Newyorský soudce v úterý přečetl Weinsteinovi obžalobu a požádal jej o stručná vyjádření. Spoluzakladatel filmových studií Miramax a The Weinstein Company vinu odmítl. Jeho právník označil obvinění za absurdní a prohlásil, že Weinstein měl s údajnou obětí znásilnění dlouhodobý vztah, který pokračoval i po inkriminovaném činu.

Velká porota šestašedesátiletého producenta minulý týden obvinila ze znásilnění , jehož se údajně dopustil v roce 2013 a také sexuálních útoků, které se datují do roku 2004.

Weinstein se předminulý týden dobrovolně přihlásil na policii. Soudce jej poté propustil na kauci jednoho milionu dolarů (22 milionů korun). Před svým propuštěním musel odevzdat pas a souhlasit s tím, že bude nosit elektronické zařízení monitorující jeho pohyb.

Hollywoodský producent podle týdeníku The New Yorker vynaložil obrovské prostředky ve snaze zabránit tomu, aby vyšlo najevo rozsáhlé sexuální zneužívání žen, z něhož je nyní obviňován. K tomu využíval své právníky a celou armádu soukromých detektivů, včetně bývalých agentů tajných služeb, a to i z izraelského Mossadu.

Kauza Weinstein spustila celou lavinu

Weinsteina nařklo v posledních měsících ze sexuálních útoků víc než 70 žen, mezi nimi například modelky či reportérky. Z nevhodného chování ho obvinily i herečky Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie či Salma Hayek.

Paltrow prohlásila, že se ji Weinstein na začátku její kariéry snažil přimět k masáži a že se jí později zastal její někdejší přítel Brad Pitt. Jolie oznámila, že má z mládí s producentem špatné zkušenosti, proto s ním odmítla spolupracovat a varovala před ním i ostatní.