Našlápnutou kariéru Roberta Kennedyho zastavily před 50 lety výstřely palestinského atentátníka

Po nástupu Lyndona Johnsona do Oválné pracovny Bobby z Bílého domu záhy odešel a nechal se zvolit senátorem za stát New York. Nepodlehl tak naléhání některých spolustraníků, aby šel hned do boje s Johnsonem o stranickou nominaci do prezidentských voleb, a rozhodl se počkat.

Jeho chvíle přišla poté, co v prvních primárkách v roce 1968 zvítězil v New Hampshire podceňovaný senátor Eugen MacCarthy. Bobby se vrhl do boje. Kromě Oregonu v podstatě jenom vítězného. Definitivní verdikt měl padnout v Kalifornii, což je stát, který dodává nejvyšší počet volitelů.

Radost z kalifornského vítězství utnuly výstřely

Osudné výstřely padly v hotelu Ambassador v Los Angeles. „Pojďme na můj pokoj,“ řekl Bobby svým blízkým v hotelu 5. června 1968, chvíli poté, co se dozvěděl, že stěžejní kalifornské primárky vyhrál se ziskem 46 procent hlasů.

„Nepůjdeme přes chodbu, ale přes kuchyni, nebude tam tolik lidí a budeme tam rychleji,“ řekl ještě. S touto ústupovou cestou však počítal i Palestinec Sirhan Bišara Sirhan. Dva výstřely z osmiranného revolveru zasáhly v noci na 5. června svůj cíl. 104 minut po půlnoci 6. června 1968 pak neurochirurgové konstatovali Robertovu smrt.