Novinářka Holcová má zpět mobilní telefon. Slovenská prokuratura tvrdí, že ho neprolomila

„Mobil is coming home… Zhruba před hodinou můj slovenský právník převzal od NAKA (Národní kriminální agentura, elitní jednotka slovenské policie – pozn. red.) obálku s mým mobilem. Díky všem za podporu, bez vás by to nedopadlo,“ napsala novinářka.

„Orgány činné v trestním řízení s předmětným mobilním telefonem žádným způsobem nenakládaly, a tedy ani nedošlo k prolomení jeho ochrany a ke kopírování údajů,“ uvedla mluvčí úřadu speciální prokuratury Jana Tökölyová. Dodala, že poté, co Holcová poskytla v elektronické podobě kopii své komunikace s Kuciakem, nebylo potřeba získat tyto údaje z jejího mobilního telefonu.