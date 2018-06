Dublin IV staví jih proti východu Evropské unie. Říká, jak rozdělovat uprchlíky či slučovat rodiny

Dublin IV se objevil jako reakce Evropské komise na situaci z podzimu 2015, kdy do Řecka přišly v krátké době statisíce lidí prchajících před válkou nebo diktaturou. Tamní azylový systém nebyl na takový nápor připraven, a proto zkolaboval. Davy lidí se vydaly pěšky po Evropě a situace se vymkla kontrole. Podle tehdy i dnes platných unijních pravidel známých jako Dublin III (třetí verze dohod podepsaných v irském Dublinu v roce 1990) měly všechny členské státy vracet žadatele zpátky do Řecka. To mělo jejich žádosti vyřizovat, protože jeho hranice překročili při vstupu do EU jako první.



Jako Dublinský systém je označována Úmluva o posouzení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství , kterou je v rámci členských států Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska určen jeden stát, který projedná žádost cizince o mezinárodní ochranu a ve věci rozhodne.

Cílem dublinského systému je zabránit, aby azylové řízení probíhalo současně nebo postupně v několika členských státech , do kterých se cizinec účelově přemísťuje. Stejně tak má zamezit situaci, kdy se naopak žádný stát k posouzení žádosti nepokládá za příslušný, neboť aplikuje princip třetí bezpečné země na jiné státy Evropské unie, ve kterých žadatel o azyl pobýval před příchodem do státu, který žádost hodnotí.

Kritéria pro určení příslušného státu , který žádost o azyl posoudí, se aplikují v následujícím pořadí: Rodinné vazby: Příslušný je ten stát, ve kterém se oprávněně zdržuje člen rodiny žadatele o mezinárodní ochranu. Důraz je zvláště kladen na situaci nezletilých žadatelů o mezinárodní ochranu bez doprovodu zákonných zástupců. Vydané vízum či povolení k pobytu: Příslušný je ten stát, který žadateli vydal povolení k pobytu či vízum. Neoprávněný vstup a pobyt: Příslušný je ten stát, jehož státní hranici žadatel neoprávněně překročil, nebo kde alespoň 5 měsíců neoprávněně pobýval, nelze-li zjistit, jak na území členských států přicestoval. Bezvízový styk: Příslušný je ten stát, kam žadatel vstoupil a je osvobozen od vízové povinnosti. První podaná žádost o azyl: Příslušným je ten členský stát, kde žadatel požádal o mezinárodní ochranu poprvé.

Stát, který je podle kritérií určen jako příslušný k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu, je povinen žadatele na své území převzít a dokončit posuzování jeho žádosti, pakliže o ochranu požádal v jiném státě. Stejně tak je povinen jej převzít zpět, jestliže území státu opustil poté, co v něm žádost podal.

Evropské státy nyní povinně odebírají otisky prstů všem, kdo neoprávněně překročí hranici Evropské unie nebo zde požádají o mezinárodní ochranu. Informace jsou uchovávány v systému EURODAC , kromě otisků jsou zde i další data – referenční číslo, pohlaví cizince, datum a místo podání žádosti o mezinárodní ochranu nebo zadržení jedince a konečně datum přenosu všech těchto údajů do systému.

Povinnost shromažďovat informace v systému EURODAC platí od července 2015. Nařízení bylo přijato jednak za účelem naplňování Dublinské úmluvy , jednak z důvodu předcházení a vyšetřování terorismu a jiných kriminálních deliktů. Do systému EURODAC mají přístup orgány činné v trestním řízení a EUROPOL.

Úmluva vstoupila v platnost 1. září 1997, Česká republika na dublinském systému participuje od svého vstupu do Evropské unie, to jest od 1. května 2004. Konkrétní parametry Dublinu prošly řadou změn, v souvislosti s migrační krizí je připravována jeho další úprava.

Takhle to dál nejde. Ale jak jinak? Odvoz stovek tisíc lidí do kolabujícího Řecka by však hrozil humanitární katastrofou. Německá vláda se proto rozhodla porušit platná pravidla a přijmout lidi, kteří byli na cestě balkánskými a středoevropskými zeměmi. Evropská komise ve snaze krizovou situaci řešit přišla se dvěma návrhy. Akutní krizi měl vyřešit jednorázový přesun 160 tisíc azylantů z Řecka a Itálie do dalších zemí EU. Dlouhodobé zlepšení schopnosti Unie reagovat na silné migrační proudy pak měla přinést reforma systému Dublin III, který se ukázal jako nefunkční v době krize. V květnu 2016 přišla proto s návrhem nazvaným Dublin IV.

Hlavní novinkou je zavedení pojmu „nepřiměřený počet žádostí o azyl“. Předpokládá, že pokud se v nějaké členské zemi sejde nepřiměřeně mnoho žadatelů vzhledem k její rozloze a ekonomické síle, automaticky se začnou přemisťovat do ostatních členských států v takovém počtu, aby se množství žádostí v postižené členské zemi vrátilo na přiměřenou úroveň. Odpor proti přemisťování zabil celou reformu Systém automatického přemisťování azylantů obsažený v Dublinu IV vyděsil především vlády středoevropských zemí, které se proti němu ostře postavily. Odmítají se podřídit povinnosti automaticky přijímat běžence v době krize, a fakticky se tak vzdát pravomoci kontrolovat příchod cizinců do vlastní země. Tvrdí, že je třeba soustředit se hlavně na to, aby lidé do Itálie nebo Řecka vůbec nepřicházeli.



To se však i přes posílení dohledu nad Středomořím nedaří a především do Itálie stále připlouvají migranti toužící po bezpečném a materiálně zajištěném životě v Evropě. Je jich sice mnohem méně než v krizovém roce 2015, Itálie je však branou do Evropy dlouhodobě a příchozí se v ní hromadí. Nová italská vláda považuje tuto situaci za velmi problematickou a silně tlačí na její urychlené řešení. Reforma azylového systému je tak zablokovaná. Státy, které jsou plné uprchlíků, ji požadují. Naopak státy, kde je uprchlíků málo, ji odmítají. Pod stůl tím padají i další návrhy Dublinu IV. Ty řeší hlavně jasnější právní povinnosti žadatelů o azyl. Především zavádí povinnost zůstat v členském státě odpovědném za jejich žádost a zeměpisná omezení poskytování hmotných dávek v případě přijetí. Počítá také s přiměřenými důsledky pro žadatele při neplnění podmínek. Update dublinského systému zavádí také větší záruky pro nezletilé bez doprovodu a rozšiřuje definici rodinných příslušníků. Cílem této části reformy je umožnit hladší spojování rodin uprchlíků. „Mám pochybnosti, že se dnes dostaneme ke kompromisu. Určitě bude do Velikonoc. Akorát nevím, kterého roku,“ poznamenal na úvod úterní ministerské schůzky matador vyjednávání, lucemburský ministr vnitra Jean Asselborn. Shrnul tak pocit marnosti, který azylovou reformu čím dál častěji provází. Dalším pokusem bude summit EU v červnu.