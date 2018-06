Před 29 lety přišla o manžela. Čínská vdova promluvila o událostech na náměstí Nebeského klidu

Události z jara 1989 by Čína nejraději navždy pohřbila. Připomínají to, co se od té doby nezopakovalo: několik týdnů relativně svobodné atmosféry a naději na demokratizaci. Příbuzní obětí z krvavého potlačení protestů na náměstí Tchien-an-men dodnes čekají na odpovědi.