Předhánějí se, kdo případ ubitého Filipínce více zneužije, kritizoval prokurátor slovenské politiky

Šestatřicetiletý Filipínec, který několik let na Slovensku žil a pracoval, zemřel na následky zranění minulý týden, pět dnů po útoku. Byť muž podezřelý z útoku byl krátce po napadení zadržen, prokurátor neshledal důvody k podání návrhu na uvalení vazby. Zvrat nastal až poté, co se o případ začala zajímat média a politici.

Mluvčí bratislavského krajského soudu Pavol Adamčiak řekl, že jeden z bratislavských okresních soudů poslal útočníka z jihu Slovenska do vazby z obavy, aby nepokračoval v trestné činnosti. „Nechtěl jsem to udělat, budu si to vyčítat do konce života,“ řekl podle portálu sme.sk zadržený, když ho při odchodu ze soudní místnosti doprovázela policie.

Sudca poslal do väzby, útočníka, ktorý dokopal Filipínca https://t.co/wA9WT73lg6 pic.twitter.com/2XU86ELVCx — Denník SME (@denniksme) June 4, 2018

Generální prokuratura kritizovala politiky, kteří kromě jiného tvrdili, že žalobci v případu postupovali nejprve nesprávně.

„Je smutné, že jejich reakce přicházejí po týdnu a připomínají spíše ‚závody‘, kdo dříve a více toto téma zneužije,“ napsal v prohlášení slovenský generální prokurátor Jaromír Čižnár. „Místo toho, aby vybídli kompetentní orgány k přijetí náležitých opatření k eliminaci násilí v centru hlavního města, o kterém je obecně známo, že se děje dlouhodobě,“ pokračoval.

Ministru spravedlnosti Gáboru Gálovi, který se chtěl do případu smrti Filipínce vložit, Čižnár vzkázal, že na činnost prokuratury nemá vliv a že z jeho strany jde jen o silné řeči.