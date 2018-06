Před 20 lety otřáslo Německem železniční neštěstí u Eschede. O život přišlo 101 lidí

Poslední jízda vlaku InterCity Express 884 Wilhelm Conrad Röntgen začala 3. června 1998 na hlavním nádraží v Mnichově. Spoj mířil do Hamburku. V 10:56, po projetí městem Celle, zaznamenali někteří z pasažérů rámus. Jedna z cestujících později popsala, že to znělo, jako by jel vlak po kamení.

Vlak udržoval rychlost 200 kilometrů v hodině a i s poškozeným kolem urazil 5,5 kilometru. K osudnému okamžiku došlo na výhybce před stanicí Eschede, o kterou se uvolněné železo zachytilo. Výhybka se vytrhla z pražců, vystřelila do podvozku vagonu a částečně jej vykolejila. Katastrofa byla dokonána, když vykolejená část podvozku prvního vagonu narazila o šest setin vteřiny později do další výhybky, která pod projíždějící soupravou změnila směr. Třetí vagon to prudce vyhodilo z kolejí a vlak se rozpojil. Třetí vůz navíc vrazil do pilíře silničního dvousettunového mostu, který se zřítil přímo na trať.

První tři vozy (už bez odpojené lokomotivy) zůstaly stát kousek za zříceným mostem. Čtvrtý vagon stihl ještě pod mostem projet, i on ale vykolejil a vedle kolejiště se převrátil na bok a z části přišel o střechu.

Pátý vagon byl padajícím mostem zasažen zhruba v půlce, šestý byl zasypán kompletně.