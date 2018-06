Groznyj se vzmáhá, válečné trosky nahradily mrakodrapy. Čečenská metropole se chystá na fotbalový šampionát

„Existuje mnoho zdokumentovaných případů, o kterých se naše noviny i ruští žalobci zajímali, které dokládají porušování lidských práv v Čečensku,“ upozorňuje Olga Bobrovová, novinářka z nezávislých novin Novaja Gazeta, které loni informovaly o brutálním pronásledování čečenských gayů.

Vedení města kritiku odmítá. „Nikde jinde nejsou lidská práva chráněna tak jako v Čečensku. Zárukou pro to i pro naši svobodu je naše ústava i náš vůdce Ramzan Kadyrov,“ tvrdí primátor Muslim Chučijev. Hlavní městský architekt Zelimchanov dodává, že to podle něj potvrzují i obličeje obyvatel na ulicích. „ Lidé žijící v diktatuře by se tak šťastně netvářili,“ myslí si.

Obyvatelé si vládní útlak nepřipouštějí. Říkají, že chtějí žít spokojené životy a nestarat se o politiku, pokud se jich nezačne dotýkat až příliš zblízka.

Šedesát mezinárodních organizací mezitím požádalo FIFA, aby Čečensko z pořádání letošního fotbalového mistrovství světa vynechala, avšak neuspěly.