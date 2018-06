Babčenko jako novinář zřejmě skončil. Jeho případ může znevěrohodnit další ožehavé kauzy

Novinář Ondřej Soukup se s Arkadijem Babčenkem zná léta osobně, poprvé se spolu setkali během protestů na Majdanu v Kyjevě v roce 2013. „Říkal, že se poprvé začal bát asi před deseti lety. Věděl, že se s tím nedá nic dělat, a pokud někdo věnuje dostatek peněz a lidí, nedá se tomu bránit.“ Po oznámení Babčenkovy „vraždy“ proto neměl Soukup ani nejmenší pochyby. „Už z toho důvodu, že by to nebyla první smrt novináře. Ať už v Rusku, nebo na Ukrajině. Vůbec jsem nepochyboval. A nebyly to úplně jednoduché hodiny,“ přiznal v Interview ČT24.

Stejně jako řada politiků a zástupců novinářské scény, i Soukup kritizuje celou akci ukrajinské tajné služby SBU a styl jejího provedení. Nelíbí se mu ani tvrzení SBU, že fingováním vraždy chtěla dokázat objednávku likvidace Babčenka ruskými tajnými službami, a ani to, že nepředložila dostatečné důkazy. „Pokud uděláte operaci, která má dopad a ohlas po celém světě, je to oprávněné v okamžiku, kdy můžete zajistit opravdu silné důkazy. Nic takového ale zveřejněno nebylo. Pokud se nakonec ukáže, že jediným výsledkem je zadržení nějakého prostředníka, kterému ještě bude potřeba prokázat, že vůbec věděl, co dělá, tak to mi přijde jako debakl,“ hodnotí redaktor Hospodářských novin. „To, co bylo představeno na tiskové konferenci SBU, rozhodně není ani zdaleka dostatečné. Ukázali video, na kterém údajný organizátor předává peníze… asi za vykonání vraždy. A to je v zásadě všechno. Očekával bych od ukrajinské strany, že důkazů bude víc a budou zveřejněny najednou. Toto akorát nažene vodu na mlýn různým zpochybňovačům,“ obává se Soukup.

Randák: Postup SBU je nepochopitelný, může znevěrohodnit další kauzy Postup ukrajinské SBU nechápe ani bývalý ředitel české civilní rozvědky Karel Randák. „Tajná služba je tajná proto, že by její operace měly zůstat tajné. A těžko lze ospravedlnit, že tajná služba zinscenuje vraždu novináře a hned druhý den se ten novinář objeví s velkou pompou na tiskové konferenci. Z tohoto pohledu to opravdu nedává smysl. Dovedu si představit, že by zůstal v utajení, ale podle mého názoru by bylo daleko snazší přidělit mu falešnou identitu,“ uvedl Randák v pořadu Hyde Park. „Pokud se Ukrajincům podaří prokázat linku na Rusko, respektive ruskou tajnou službu, pak bude všechno jasné. Pokud se jim to nepodaří, znevěrohodnili celou svou práci a v podstatě i další informace, které se objevují po celém světě. Například i kolem případu Skripal,“ připomněl Randák kauzu dvojitého špiona otráveného v Británii nervovým plynem novičok. Vyjádření Arkadije Babčenka k okolnostem jeho fingované smrti:

Fakta Babčenko vysvětluje okolnosti své fingované smrti Babčenko ve čtvrtek řekl, že zprvu zapochyboval, zda je hrozba vůči němu skutečná. Nicméně se o své vůli rozhodl na lest přistoupit, protože se obával, aby ho nečekal podobný osud jako bývalého ruského špiona Sergeje Skripala, který byl v Británii otráven společně se svou dcerou. Útok, který Londýn připisuje Moskvě, oba přežili.

„Chci říct každému, kdo poukazuje na to, že to podkopalo důvěru v novináře: A co byste dělali vy na mém místě, kdyby k vám přišli a řekli, že se na vás chystá vražda?“ uvedl Babčenko.

„Moje první reakce byla: K čertu s vámi, chci se sbalit a zmizet na severním pólu. Pak jsem si ale uvědomil, kde se schováš? Skripal se také snažil schovat,“ dodal novinář.

Poprvé také odhalil detaily, jak byl trik s jeho fingovanou smrtí proveden.

Večer ve stanovený den, kdy se měla událost odehrát, přišel k němu domů maskér a nalíčil ho tak, aby vypadal jako oběť střelby. Dostal tričko s otvory po střelách a polili ho prasečí krví. Pak lékaři, kteří byli do plánu zasvěceni, potvrdili, že je mrtvý, a byl převezen sanitkou do nemocnice a následně poslán do márnice.

Babčenko překročil kritickou hranici

Adam Černý předseda Syndikátu novinářů ČR „Je obtížné si představit, že po takové události bude moct Babčenko vykonávat novinářskou práci.“

Fingovaná vražda Arkadije Babčenka by mohla do budoucna znehodnotit celou novinářskou profesi, navíc tato událost udělala podle všeho i tečku za kariérou tohoto ruského žurnalisty. „Arkadij Babčenko možná teď dopadl dobře a možná pomohl odhalit nějakou záležitost. Ale napříště bude mít problém. S čímkoliv přijde a bude tvrdit, že se ta věc stala takhle a takhle, první námitka bude: jen aby to nebylo jako tehdy,“ domnívá se předseda Syndikátu novinářů ČR Adam Černý. Podle něj překročil Babčenko kritickou hranici a obecnou zásadu, že novináři nemají události vytvářet, ale informovat o nich. „Je nutno si ale připomenout, že se mu jednalo o život. A je otázka, jak na to reagovat. Nechtěl bych být v jeho botách,“ uznává Černý, že na situaci nelze nahlížet čistě jen z profesního hlediska. „Každému bych doporučil, aby si představil, že se ocitl v takové situaci.“