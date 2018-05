Znovu od začátku: Liga a Hnutí pěti hvězd opět staví vládu

Conte, který sestavoval první verzi kabinetu Ligy a M5S, se po neúspěchu funkce vzdal a prezident jmenoval ekonoma Carla Cottarelliho, aby sestavil úřednickou vládu.

Ukázalo se ale, že by neměla šanci na získání důvěry parlamentu, a Cottarelli navíc během vyjednávání zjistil, že by přece jen mohla vzniknout vláda politická. Po dohodě s prezidentem proto ustoupil do pozadí a ve čtvrtek po zveřejnění výsledku jednání populistických stran vrátil prezidentovi pověření k formování kabinetu.

Pověření od Mattarelly naopak znovu převzal Conte. Ve čtvrtek večer předložil prezidentovi seznam ministrů a v pátek by měl jeho nový kabinet složit přísahu.