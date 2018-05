Šok, úžas i varování před posílením ruské propagandy. Novináři reagují na „obživnutí“ Babčenka

„Provokace a cirkus“

Postup ukrajinských činitelů kritizují i někteří novináři po celém světě. Podle nich tím Kyjev napomohl prokremelské propagandě a šíření falešných zpráv. „Provokace a cirkus. Samozřejmě že okamžitě obvinili Rusko, aniž (případ) prošetřili. Ukrajina zinscenováním smrti Babčenka dala ruské státní televizi obrovský dárek,“ komentoval zvláštní operaci SBU na Twitteru zpravodaj britského listu The Daily Telegraph v Rusku Alec Luhn.

„Babčenko je blbec a my všichni jsme osli, že jsme tomu uvěřili,“ uvedl ruský novinář Alexej Kovaljov. „Nemůžu se rozhodnout, jestli je to nejgeniálnější, nebo velkolepě hloupá zpráva, o níž jsem kdy slyšel. Myslím, že obojí,“ přidal se moskevský zpravodaj pro Financial Times Max Seddon.

Analytik Mark Galeotti upozorňuje na to, že Kreml získal do budoucna skvělý podklad pro vlastní argumentaci. „Když bude zabit někdo další, Rusko může hrát hru 'jak víte, že se to doopravdy stalo?'“ řekl expert.