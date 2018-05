Severokorejský emisar Kim Jong-čchol dorazil do USA, má se sejít s Pompeem

Do New Yorku ve středu přiletěl severokorejský emisar Kim Jong-čchol, který má s americkým vedením diskutovat o možné schůzce prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Oznámila to agentura AP. Bývalý šéf severokorejské tajné služby, který řídí vztahy Pchjongjangu s Jižní Koreou, se má ještě tento týden sejít s ministrem zahraničí Mikem Pompeem.