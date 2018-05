Pryč s migračními kvótami. Vlivný miliardář Soros představil plán záchrany EU

Řešení situace by podle Sorose mohl přinést jeho tříbodový program. Zásadní je upustit od systému kvót, na jehož základě musí unijní státy přijmout určitý počet běženců z uprchlických táborů v Itálii a Řecku, míní finančník. „Členské státy by neměly být nuceny přijímat uprchlíky, pokud to nechtějí, a uprchlíci by neměli být nuceni usazovat se tam, kam nechtějí jít,“ uvedl Soros.

Představa Evropy jako nedobytné pevnosti je podle něj nereálná. EU by měla chránit své vnější hranice, ale nechat je otevřené pro legální migraci, dodal. Finančník načrtl i plán pro financování školství a nezaměstnanosti v Africe v hodnotě 30 miliard eur, což by podle něj migraci omezilo. EU by tak mohla využít svou „do značné míry nevyužitou“ úvěruschopnost.

Soros dále upozornil na to, že geopolitické napětí a oslabení vztahů s Washingtonem mohou vést k dalšímu hospodářskému zpomalení Evropy. Investice do afrických států by tak mohly zmírnit některé ekonomické problémy a snížit obavy věřitelů. „Chtěl bych zdůraznit, že návrh obsahuje důmyslný mechanismus, který by umožnil EU vypůjčit si z trhu za velmi výhodnou sazbu, aniž by pro ni nebo její členské státy vznikl přímý závazek,“ citovala Sorose americká televize CNBC.

Stop vícerychlostní Evropě

V posledním bodě se Soros zaměřil na „územní rozpad“, jehož příkladem je odchod Británie z unie. Brexit je podle něj nesmírně škodlivý pro obě strany. Brusel by tak měl vytvořit pro EU novou značku, která by měla představovat sdružení, do kterého země vstoupit chtějí. Toho může dosáhnout tím, že přijme, že euro jako měna má mnoho nevyřešených problémů a že dvoustupňový status zemí v eurozóně a mimo ni musí skončit.