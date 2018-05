Lavrov popírá podíl Moskvy na vraždě Babčenka, uprchlí Rusové v Kyjevě se ale bojí o život

„V Kyjevě se včera (v úterý) stala další tragédie. Arkadij Babčenko byl zabit, zastřelen ve vchodu do vlastního domova, a předseda ukrajinské vlády hned prohlašuje, že to udělaly ruské tajné služby. Vyšetřování ještě nezačalo, ale teď určitě začne. Ta móda, kterou udávají autoři tohoto způsobu vedení mezinárodních záležitostí, je velice smutná,“ reagoval Lavrov.

Komentátor ČRo Plus Dvořák: Babčenko byl v Rusku považován za zrádce

Verzi o vraždících ruských agentech odmítl také ředitel ruské tajné služby FSB Alexandr Bortnikov. „Je to naprostý nesmysl. Vzniká dojem, že blouzní. Ať si to proberou mezi sebou,“ citovala Bortnikova agentura Interfax. Babčenkova vražda je podle Bortnikova stejně čirá provokace jako březnové otrávení bývalého dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v anglickém Salisbury. Z útoku na Skripalovy obviňuje britská vláda Rusko. To obvinění odmítá.

Šéf ukrajinské diplomacie Pavlo Klimkin považuje za předčasné dělat závěry. „Avšak obdobné případy nás vedou k úvahám, že Rusko využívá i jiné druhy taktiky k destabilizaci Ukrajiny, zejména páchá teroristické útoky, podvratnou činnost a politické vraždy,“ uvedl ministr při jednání Rady bezpečnosti OSN.