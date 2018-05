Abramovič získal izraelský pas. Dostane se s ním do Londýna

Ruský miliardář Roman Abramovič získal izraelské občanství a přicestoval do Tel Avivu. S odvoláním na izraelské ministerstvo vnitra o tom informovala tamní média. Abramovič, který dosud žil v Londýně, má podle britských médií problémy s prodloužením tamního víza a do Spojeného království zatím nesmí. S izraelským pasem se ale do Londýna dostane. Majitel fotbalové Chelsea je nově nejbohatším obyvatelem Izraele.