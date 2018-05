Izrael odpověděl na střelbu z Pásma Gazy bombardováním

Na několik cílů na izraelském území bylo odpáleno 28 dělostřeleckých granátů. Většinu z nich zneškodnil protiraketový systém nazývaný Železná kupole (Iron Dome). Nikdo nebyl zraněn, izraelský list Haarec ale informoval, že střela dopadla na hřiště školky, než měly přijít děti.

„Prvotní reakcí (Izraele) bylo odpálení granátu pomocí izraelského tanku proti jednomu z pozorovacích stanovišť na hranici mezi Izraelem a Gazou. V posledních minutách přichází informace, že izraelské letectvo podniklo několik náletů proti cílům Islámského džihádu, který za ranním útokem pravděpodobně stojí,“ uvedl zpravodaj ČT v Izraeli Jakub Szántó. Upozornil, že situace by byla ještě kritičtější, pokud by ve školce zasažené granátem byly děti: „To bychom už mluvili o tom, že se izraelské tanky rozjíždějí proti Gaze.“

Radikální islamistické hnutí Hamas, které v Gaze vládne, se k bombardování nevyjádřilo. „Jestli to byl skutečně Islámský stát, což je nanejvýš pravděpodobné, pravděpodobně v odvetě za to, že Izrael zabil jeho komando, které se snažilo uložit výbušninu na hranici mezi Izraelem a Gazou, by do určité míry ukazovalo také na nepřímé zapojení Íránu,“ dodal Szántó.

Izraelská armáda v pondělí operovala v Gaze

V pondělí podniklo izraelské letectvo nálety na cíle na severu Pásma Gazy a usmrtilo pětadvacetiletého člena vládnoucího hnutí Hamas. Izraelská armáda také zadržela dva obyvatele Pásma, kteří se snažili dostat na území židovského státu a měli u sebe nože a materiály pro výrobu zápalné bomby.