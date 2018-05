Kritizoval život na vysoké noze a pořídil si luxusní vilu. Ta šéfa španělské levice málem stála místo

Nakonec ale narazil v tom, co sám kritizoval. Se svou partnerkou a mluvčí strany si pořídil dům v přepočtu za téměř šestnáct milionů korun. „Nemyslel jsem si, že to, že budu chtít vychovávat své děti v klidném prostředí, se stane předmětem debaty,“ uvedl Iglesias.

Možná právě to rozhodlo v hlasování po internetu, kde se téměř 190 tisíc jejich spolustraníků vyjadřovalo k tomu, jestli si dvojice smí ponechat své funkce. Více než 68 procent jich prohlásilo, že ano.

Kromě klasického obytného prostoru tu nechybí místnosti pro hosty nebo třeba bazén. Partneři argumentovali tím, že vše získali za stejných podmínek jako každý druhý, včetně hypoték na 30 let.

„Iglesias tvrdí, že on sám otevřel Španělsku cestu do nové éry – do éry, kde skončí politika dvou stran. Vítězství nad klasickou pravicí a levicí se mu ale v parlamentních volbách zatím uhrát nepodařilo,“ říká redaktorka ČT Kateřina Etrychová.