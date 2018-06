Pepsi Cola, hipsteři a selfíčka. Islámská republika zažívá velké proměny, říká íránistka

Trochu mi přišlo, že to bylo nějaké soukromé rodinné téma a že nechtěli, aby to vyšlo najevo. Ale to byl tehdy jenom můj osobní pocit. Protože co vím, tak se jim tak špatně nežilo.

Jako tlumočnice jste spolupracovala před pár lety na dokumentu ČT Uprchlíci (2016). Po migrační trase vedoucí přes Turecko a Řecko putoval váš tým spolu se dvěma Íránci. V dokumentu je vidět chaos na hranicích, když dvojice dostane za pomoc s překladem papíry pro Afghánce, kterým je vstup povolen, i když přizná, že je z Íránu. Nakonec se dostanou do Německa. Proč vlastně z Íránu prchali a jak se jim daří? Abych se přiznala, tak jsem s nimi teď nějakou dobu nemluvila. Naposledy co vím, tak se Alíšáh připravoval na nějaké atestace, aby mohl jít na vysokou, a Zohre někde pracovala, ale Alí mi neřekl kde. Spíš se chtěl tehdy trochu vypovídat, protože mu bylo smutno – měl docela problémy si zvykat, chyběla mu rodina a cítil se dost osamělý. Proč tehdy utíkali, nám vlastně nikdy úplně neřekli.

Útěk Íránců na Západ po revoluci v roce 1979 vykresluje třeba pár let starý francouzský film Všichni tři, nebo nikdo, který vypráví příběh íránské rodiny, jež se dostane do Francie, kde pomáhá ostatním v integraci do společnosti. Jak se íránským imigrantům na Západě vede?

Osobně jsem potkala jen prozápadní, vysokoškolsky vzdělané lidi, kteří zapadli bez problémů. V uprchlických táborech jsem pracovala také jen s prozápadně smýšlejícími a otevřenými lidmi, takže já osobně o nějakých kulturních střetech nevím. Do procesu integrace jsem ale přičichla jen v jeho počátku, k práci s čerstvými uprchlíky, o dalších osudech moc nevím a na těch několika případech, co znám, se to neodvážím generalizovat.

Írán označujete za nejdémonizovanější zemi. Zažila jste při svých cestách nějaké reálné nebezpečí?

Ne. Ani jednou za těch osm let, co do Íránu jezdím, jsem se necítila jakkoliv ohrožená, a to ať už ze strany policie, armády, tak zejména ze strany místních lidí. Zažila jsem případy, kdy byli turisti okradeni, slyšela jsem i o cestovatelkách, které byly sexuálně obtěžovány, nicméně hrozby pro turisty jsou zde nejmenší ze všech zemí, kam jezdím. Což zahrnuje i země západní Evropy.