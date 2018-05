Evropská komise chce zakázat brčka a plastové nádobí, které nelze recyklovat

„Evropané musejí na řešení tohoto problému pracovat společně, protože plastový odpad se nakonec dostává do našeho ovzduší, půdy a oceánů i do našich potravin,“ upozornil Timmermans. Celkem deset druhů jednorázových výrobků z plastu, jejichž zákaz komise navrhla, tvoří podle komise až 70 procent všech odpadků v mořích.

Zákaz se má podle návrhu komise vztahovat na plastové vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, míchátka a tyčky k balonkům, které budou muset být vyrobeny výlučně z ekologičtějších materiálů. Celkem jde o deset typů produktů.

Zpravodaj Dolanský: Neznamená to, že nebudou brčka

„Komise ústy Franse Timmermanse jasně řekla, že to neznamená, že by se tyto produkty měly v Evropě zakázat a neměla by snad v Evropě již existovat brčka, ale že by všechny tyto produkty měly být v budoucnu vytvořené z recyklovatelných, to znamená lepších materiálů,“ vysvětlil zpravodaj ČT v Bruselu Lukáš Dolanský.

Členské státy budou podle návrhů komise také do roku 2025 povinny zajistit sběr 90 procent jednorázových plastových lahví od nápojů, například prostřednictvím systémů vratných záloh. Nápojové obaly na jedno použití obsahující plasty budou dále na trhu povoleny jen v případě, že jejich uzávěry a víčka zůstanou připevněny k nádobě, navrhuje unijní exekutiva.

Země EU také mají podle návrhů zajistit omezení pro plastové nádoby na potraviny a nápojové kelímky. Mohou například stanovit vnitrostátní cíle pro snižování spotřeby, poskytovat v místě prodeje alternativní produkty nebo zajistit, aby plastové výrobky na jedno použití nebyly nabízeny bezplatně.

Produkty jako hygienické vložky, vlhčené ubrousky a balonky budou muset mít jasné a standardizované označení s údaji o tom, jak se má odpad odstraňovat, o negativním dopadu výrobků na životní prostředí a o přítomnosti plastů v nich.