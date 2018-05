VIDEO: Dítě bezmocně viselo z balkonu. Zachránil ho přistěhovalec bez dokladů

Video of UN SANS-PAPIERS MALIEN SAUVE UN BÉBÉ

Vše se odehrálo v sobotu večer okolo osmé hodiny, kdy kolemjdoucí, kteří viděli dítě visící z balkonu ve čtvrtém patře domu na severu francouzské metropole, upozornili hasiče. Ti po příjezdu zjistili, že asi čtyřletému dítěti už stihl zachránit život mladý muž. „Naštěstí se tu vyskytl někdo, kdo byl v dobré kondici a měl odvahu pro dítě vyšplhat,“ uvedli hasiči.

Pavoučí muž

Malijcův zákrok natočili ohromení kolemjdoucí, kteří se shlukli u budovy. Video zachycuje, jak muž bez pomoci během asi třiceti vteřin vyšplhá přes čtyři balkony, aby popadl dítě visící z balkonu a vtáhl jej do bezpečí.

Na sociálních sítích se video rychle stalo virálním a na konci neděle mělo již více než čtyři miliony zhlédnutí. Hrdina dne si mezi uživateli vysloužil přezdívku komiksového hrdiny Spidermana, s připomínkou, že tentokráte jde o opravdového pavoučího muže.

„Viděl jsem spoustu lidí, kteří křičeli, a auta houkala. Udělal jsem to, protože to bylo dítě. Vyšplhal jsem se tam a bohudíky jsem je zachránil,“ řekl novinářům sám dvaadvacetiletý Gassama. Strach dostal, až když dítě bylo v bezpečí. „Když jsme vešli do obývacího pokoje, začal jsem se třást, nemohl jsem se udržet na nohou, musel jsem si sednout,“ dodal.

Podle prvních poznatků z vyšetřování se dítě nacházelo na balkonu samo, rodiče nebyli doma. Otec byl podle zdrojů z francouzské justice zadržen krátce po incidentu kvůli zanechání potomka bez dozoru. O dítě se nyní stará sociální zařízení. Matka údajně nebyla v Paříži.

Zachránce získá občanství

Netrvalo dlouho a na odvahu mladého zachránce reagovala francouzská politická scéna. Mladý přistěhovalec se dočkal dokonce pozvánky do Elysejského paláce, kde se v pondělí setkal s prezidentem Emmanuelem Macronem. Ten mu poděkoval a nabídl hrdinnému přistěhovalci francouzské občanství. Gassama by měl navíc podle Macrona začít v rámci takzvané občanské služby pracovat u hasičů.

Hrdinský čin ocenili i další politici. „Velké bravo pro Mamoudoua Gassamu za statečnost,“ napsala na Twitteru socialistická pařížská starostka Anne Hidalgová, která už hrdinovi poděkovala alespoň telefonicky.

Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement. https://t.co/DP5vQ1VZYh — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 27, 2018

„Řekl mi, že přijel před několika měsíci z Mali se snem, že si tu vybuduje život. Řekla jsem mu, že jeho hrdinský čin je příkladem pro všechny občany a že ho město Paříž určitě a rádo podpoří v úsilí usadit se ve Francii,“ uvedla starostka. Na Twitteru zachránci malého dítěte poblahopřála k jeho odvaze také šéfka regionu Ile-de-France Valérie Pécresseová.