Trumpovi je jedno, jestli jedná o raketách, nebo o cihlách. Výsledky to ale mít může, zaznělo v debatě

Z Lukešova pohledu, je „hrdinou celé této podivné příhody Jižní Korea. Je to právě jihokorejský prezident, který trpělivě, dlouhou dobu, ze zákulisí a diplomatickými prostředky neustále signalizoval Severní Koreji – navzdory všemu iracionálnu a totalitnímu systému – že je kdykoli ochoten s nimi jednat,“ uzavřel Lukeš.

„Pan prezident se pokouší na základě svých zkušeností – když dřív vyjednával stavby někde v New Yorku nebo koupi kasina v New Jersey – používat stejné metody, tedy vyjednávání na hraně. Tohle ale nefunguje,“ dodal profesor s tím, že Kimovo setkání s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem muselo být pro Trumpa jako facka.

Profesor historie a mezinárodních vztahů na bostonské univerzitě Igor Lukeš se domnívá, že nejistota okolo summitu je zapříčiněná i Trumpovým vyjednávacím stylem. „Jestli mluví o cihlách pro mrakodrapy v New Yorku, nebo o nukleárních zbraních v Asii, to je z jeho pohledu jedno a to samé,“ myslí si Lukeš.

Pelz: Trump rád vyjednává tvrdě a ruší všechno, co dokázal Obama

Podle Petra Pelze, bývalého ředitele Vojenského zpravodajství a bývalého velvyslance v Afghánistánu, nejde v politických mezinárodních jednáních jen o to, co se dojedná, ale zejména o to, že se vůbec jedná.

Jako příklad uvedl jednání o jaderné dohodě s Íránem, které s sebou podle něj neslo mnoho dalších pozitivních efektů, například podpořilo umírněnou část íránské společnosti.

„Všechno to bylo podpořeno vyjednáváním a nakonec završeno mezinárodním systémem (plynoucím z dohody - pozn. red.). A Donald Trump přišel, a protože rád vyjednává o cihlách tvrdě, a hlavně protože ruší všechno to, co dokázal Obama, tak jsme se dostali k této situaci,“ uvedl s odkazem na fakt, že Trump nedávno od smlouvy odstoupil.

Pokud jde o situaci na Korejském poloostrově, také Pelz se domnívá, že pozitivní úlohu sehrála zejména Jižní Korea. „Situace byla třeba loni v létě daleko dramatičtější, než by si kdokoliv připustil. A opět bych řekl, že úsilím jihokorejského prezidenta se to povedlo hodně zmírnit,“ dodal diplomat.