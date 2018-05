Rakouský kancléř Kurz chce, aby Frontex kvůli migrantům působil i v Africe

Rakouský kancléř Sebastian Kurz chce prosadit, aby pracovníci Evropské agentury pro pobřežní a pohraniční stráž (Frontex) v budoucnu působili i v Africe. Tam by se podle něj se souhlasem místních vlád měli snažit odradit migranty od nelegálních cest do zemí Evropské unie. Kurz to řekl v rozhovoru pro německý nedělník Welt am Sonntag. Rakousko bude od července předsedat Evropské unii.