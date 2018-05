Spojené státy zažily týden ve znamení úspěšných žen. Šéfují burze i CIA

Výraznou tváří tohoto týdne se stala čtyřiačtyřicetiletá demokratka Stacey Abramsová. Je první ženou tmavé pleti, která dosáhla nominace na guvernérku. Pokud v listopadu uspěje, povede stát Georgia.

„Píšeme další kapitolu budoucnosti Georgie, kde nikdo není neviditelný. Nikdo není neslyšitelný a nikdo není průměrný,“ prohlásila na svém předvolebním meetingu Abramsová.

Stačilo přitom málo a stala se spisovatelkou. Ve třetím ročníku práv na Yaleu začala vydávat pod pseudonymem knihy – detektivky s romantickými zápletkami.

Newyorské burze poprvé šéfuje žena

Tradice se mění i v tak „testosteronové“ instituci, jakou je newyorská burza. Dvě stě let jí vládli muži, ale tento týden se to změnilo. Do jejího čela nastoupila Stacey Cunninghamová.

„Pro mě osobně burza hodně znamená, je to něco, na co jsem se opravdu soustředila. A jako žena myslím, že je důležité nastavit nové hranice, aby ty, které jdou s námi, měly víc příležitostí než dříve,“ řekla nová prezidentka Cunninghamová.

Třiačtyřicetiletá žena není v oboru nováčkem, od roku 2015 pracovala na burze jako provozní ředitelka. Ve svém profesním životě se ne vždy pohybovala v nejvyšších patrech světa makléřů. Během kariéry si udělala téměř roční pauzu, absolvovala kulinářský kurz a pracovala v restauraci, což je podle ní ideální průprava.

„Věci, které by nikde jinde nebyly přijatelné, mají tendenci fungovat jak na burze, tak v kuchyni,“ uvedla.