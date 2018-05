Deník popsal, jak v Sýrii hrozil střet velmocí. Asadovci a ruští žoldáci zkoušeli dobýt stanoviště USA

Američané z malého vojenského stanoviště na východě Sýrie se v únoru dostali do tak silné dělostřelecké palby, že museli rychle do krytů. Zaútočilo na ně zhruba 500 členů prosyrských oddílů, mezi nimi také ruští žoldáci. Na jejich straně zůstalo 200 až 300 mrtvých, na americké ani jeden. Detaily čtyřhodinové bitvy, které zveřejnil americký list The New York Times (NYT), ukazují, že k přímému střetu USA a Ruska může dojít velice snadno.