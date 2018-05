Dívka prosí násilníka o půjčku na potrat. I taková je realita, říká šéfka organizace, která pomáhá Irkám

Z čeho taky nemůžu spát, to jsou ženy, které nemají naše telefonní číslo. Víme totiž, že těhotné ženy, které nechtějí dítě, dělají zoufalé věci. Například matka tří dětí, která v životě nebrala drogy, si nemohla si dovolit cestu do Anglie na potrat, tak si koupila heroin. Doufala, že způsobí jejímu tělu takový šok, aby potratila. Samozřejmě to tak nezafungovalo. Díky bohu na nás našla telefon, kdo ví, o co by se pokusila dál.

Vy jste od roku 2010 dopomohla k potratu 52 irským dívkám mladším 16 let, jedné dokonce bylo 12 let. Co vám říkají? Musí to být velmi emotivní.

Mezi našimi klientkami je třiapadesátiletá žena, která si myslela, že jde o menopauzu, i dvanáctiletá dívka. Od chvíle, co jsme začali, jsme pomohli víc než padesáti dívkám mladším šestnácti let. Obvykle jsou do toho zapojené jejich matky. Občas jsou těhotné, protože měly přítele, který je o něco starší, ale v mnoha případech jde o znásilnění.

Jednu dívku někdo zneužil po seznámení na internetu, další zas byla těhotná po znásilnění od člena rodiny. Někdy jim jejich rodina pomáhá, jindy musí své těhotenství udržet v naprosté tajnosti před určitými členy své rodiny. V takovýchto souvislostech se vždy ujistíme, že jsou k dispozici služby sociální péče. Jediné, co můžeme udělat, je pomoci takovéto mladé dívce, aby nebyla těhotná. Nemůžeme ale pomoci s dalšími věcmi kolem jejího těhotenství.