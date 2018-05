Rusku se nelíbí vyjádření Julije Skripalové. Nevíme, v jakém stavu je, vzkázal Kreml

Julija Skripalová, která se v Británii nachází na utajovaném místě, ve středu poprvé po útoku veřejně promluvila. Léčbu označila za „invazivní, bolestivou a skličující“ a uvedla, že by se ráda vrátila do Ruska. Odmítla ale pomoc ruské ambasády, a to stejnými slovy jako před měsícem, když její první vyjádření vydala policie.