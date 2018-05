Kupujte naši ropu, nesahejte nám na rakety, pak dohodu dodržíme, vzkázal Evropě Chameneí

Ostatní signatáři chtějí dohodu dodržovat i po odstoupení Spojených států. Pro Teherán je do budoucna klíčový hlavně prodej „černého zlata“. „Evropa by měla plně garantovat odbyt íránské ropy. Pokud by Američané poškodili naše prodeje, Evropané by to měli nahradit tím, že nakoupí íránskou ropu místo nich,“ uvedl Chameneí.

Signatáři dohody prý musí rovněž slíbit, že se nebudou snažit jadernou dohodu pozměnit tak, aby se vztahovala na íránské operace na Blízkém východě a na íránský balistický program. „Evropské banky by měly chránit obchodování s islámskou republikou. Nechceme mít konflikt s těmito třemi státy (Francií, Německem a Británií), ale zároveň jim nedůvěřujeme,“ upozornil Chameneí.