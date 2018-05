Pozor na každý nádech: Instruktoři z celého světa nacvičovali v Česku, jak zneškodnit chemický útok

Do malého města Lázně Bohdaneč zamířili hasiči, záchranáři a policisté z celého světa. Dvacet účastníků ze zemí od Svaté Lucie v Karibiku přes Libanon, Bangladéš, Burundi, Kamerun, Trurecko, Lesoto a Srí Lanku se školilo v Institutu ochrany obyvatelstva. Mezi nimi i jedna žena, Faridah Kiiza z Ugandy, kterou na výcvik poslalo ministerstvo obrany.

Po sérii šestidenních přednášek a jednotlivých nácviků, jak se navléknout do ochranného obleku nebo jak zacházet s nástroji pro detekci a odběr vzorků, si vyzkoušeli práci v terénu. Rozdělili se do několika skupin a dostali „role“.

/*json*/{"map":{"lat":41.16690859450745,"lng":16.37758740000004,"zoom":3,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.07667909786125,"lng":15.680642209570351,"type":"1","description":"Lázně Bohdaneč"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Libanonský policista Chadi Diab se protentokrát stal velitelem zásahu. Musel ve spolupráci s velitelem bezpečnosti sladit dekontaminační tým, detekční tým a skupinu pro odběr vzorků.

Scénář vypadá dramaticky: Sebevražedný teroristický útok, který spáchal mladík nárazem auta do autobusové zastávky. Policisté našli ve voze neznámou látku, a to je moment, kdy nastupují do akce instruktoři.

Nácvik modelové situace ochrany před chemickými bojovými látkami berou všichni vážně. V reálu může sebemenší chyba znamenat ohrožení života svého i kolegů. Skupinka je opravdu různorodá, například hasič ze Svaté Lucie Kaza Hippolyte si podobný zásah vyzkouší vůbec poprvé, naproti němu Malajsijec Mohd Badulrudin byl přítomný u sběru vzorků po útoku látkou VX na Kim Čong-nama, nevlastního bratra Kim Čong-una.

Plynová maska i rukavice, které se neprotrhnou

Ze všeho nejdůležitější je pečlivě si obléknout plastový neprodyšný overal s plynovou maskou. Ta se na obličej člověku přicucne tak, že se nemůže ani pořádně nadechnout. Pohodlí jde v tuhle chvíli stranou, jakákoliv skulinka může mít tragické následky. Tento typ overalů má všité ponožky i rukavice, i přesto si musí účastníci nazout speciální holínky a nasadit ještě pracovní rukavice, které se při práci neprotrhnou.

Zda je zásahová jednotka řádně ustrojená, pečlivě kontroluje lékař z Keni James Ndithia ještě před vstupem do „horké zóny“, kde se stal incident. Ndithia je pro dnešek velitelem bezpečnosti. Overal mít nemusí, zůstává v čistém prostoru a každému odměřuje dobu strávenou v obleku. Čas hlídá, aby nikdo nezkolaboval. Podmínky jsou skutečně náročné, při venkovní teplotě 25 až 27 stupňů Celsia se v „plastovém pytli“ s omezeným přístupem kyslíku organismus snadno přehřeje.

První jde na řadu dekontaminační tým. Musí sestavit mobilní sprchu, namíchat dekontaminační čistící přípravek a připravit zónu, kudy budou ze zásahu všichni odcházet a smývat ze skafandrů chemikálie. Celá akce zabere zhruba dvacet minut, pro většinu je to vůbec první zkušenost se simulací reálné situace. „Ve skutečnosti by to trvalo o polovinu času méně,“ vysvětluje mi můj průvodce a instruktor Michal Setnička.

Šéfovi se neodmlouvá, ten rozhoduje

Druhý nastupuje detekční tým. Musí rozpoznat, zda se v autě nachází nebezpečná látka. „Provádí prvotní průzkum a musí poznat, co by to mohlo být. Zjišťuje, jestli se místně nenachází náhodou například nervově paralytická látka,“ uvádí Setnička. Nesmí udělat chybu, protože ostatní pak pracují se špatnou informací.

Skupinka tří mužů chybuje na samém začátku. Neposlouchají šéfa, dohadují se, kdo má na co sáhnout a kam uložit. „To se nesmí vůbec dít, můžou mít námitky, ale šéf dané skupinky dělá finální rozhodnutí. Všechno se dohadováním zdržuje, a pokud byla v autě těkavá látka, jen se komplikuje odběr vzorků,“ říká Setnička. Role jsou přitom přesně určené: jeden velí, druhý je tím „špinavým“ a odebírá vzorky a třetí zase „čistým“, který se stará o nástroje a čistou zónu.