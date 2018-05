Mocnosti by dělení Československa zkomplikovaly, shodli se ve Vídni Klaus a Mečiar

Pozvání si oba bývalí premiéři vysloužili za lekci, kterou podle rakouských diplomatů Evropě před čtvrtstoletím udělili. Tedy právě za to, že rozdělili v bouřlivé době stát bez jediné kapky krve.

„Dva politici s velmi odlišnými názory můžou spolupracovat a najít dobré řešení. Nenajdete odlišnější politiky, než jsou tito dva: Václav Klaus a Vladimir Mečiar,“ uvedl ředitel akademie Emil Brix.

Téma rozpadů a odchodů je aktuální i v současné Evropě. Touha po nezávislosti Katalánců, Skotů nebo Vlámů kontinent znervózňuje, stejně jako otázka další unijní integrace i jejího opaku.

„I při současných pokusech Velké Británie opustit Evropskou unii nejde zdaleka mluvit o spolupráci. Právě proto tak často padá slovo hladký a drsný brexit,“ komentoval současné dění Klaus.

„To, co Evropská unie považovala za svůj cíl, a čeho ještě úplně nedosáhla, tak my jsme měli od ledna 1993. A ještě byla zvláštnost byla v tom, že jsme na to nepotřebovali žádné společné instituce,“ dodal Mečiar.