Chceme jednotnou Evropu a svobodný obchod, ujistil čínský premiér Merkelovou v Pekingu

„Peking trvá na tom, aby jakákoli investice do Číny měla jen 49 procent investičního objemu. Tím má stát dominantní postavení vůči jakýmkoli penězům, které do Číny přijdou.“

Evropské společnosti si stěžují také na vysokou míru korupce a na to, že jsou nuceny přenést do Číny své technologie, pokud chtějí v zemi dělat byznys.

Druhým klíčovým motivem návštěvy bude ekonomika, neboť Čína je od roku 2016 největším obchodním partnerem Německa. Například právě v roce 2016 prodalo Německo do Číny zboží za víc než 76 miliard euro, i tak si ale Čína udržela s Německem kladnou obchodní bilanci, připomněl The Diplomat.

Pokud jde o čínské investice v Německu, ty směřují především do inovací, jako jsou třeba obnovitelné zdroje energie, a do dalších strategických odvětví.

Tehdejší vysoký úředník německého ministerstva hospodářství Matthias Machnig letos v únoru poznamenal, že stoupající čínské investice do strategických sektorů by mohly být problém, „pokud by existoval zájem na odlivu technologií z Německa do Číny a samozřejmě v případě bezpečnostních otázek,“ citovala ho agentura Bloomberg.

Podle aktuálního průzkumu pro list FAZ a časopis Capital se víc než polovina z 511 oslovených vůdčích osobností německé politiky a byznysu vyslovila pro ochranu německých technologických podniků před čínskými investory. Před dvěma lety tak uvažovala jen čtvrtina, dodává FAZ.

Právě čínské investice do německých technologických firem a dalších strategických odvětví jsou vedle úrovně lidských práv v Číně a nedostatečné otevřenosti čínského trhu další komplikací v německo-čínských vztazích.

Německé obchodní zájmy teď navíc zkomplikovala dohoda Washingtonu s Pekingem, která má zabránit obchodní válce mezi USA a Čínou a podle které se Čína zavázala kupovat více amerického zboží než dosud.